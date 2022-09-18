363 ألف معاملة ومليونا زائر لمراكز الشرطة الذكية

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إحصائيات المعاملات الذكية التي أنجزت منذ افتتاح أول مركز شرطة ذكي SPS في عام 2017، حيث بلغ عدد المعاملات أكثر من 363 ألفاً و189 معاملة ذكية، أنجزها متعاملو شرطة دبي دون تدخل بشري، في حين بلغ عدد الزوار لهذه المراكز، البالغ عددها 22 مركزاً ذكياً متوزعة في مختلف مناطق إمارة دبي، بما فيها مراكز الشرطة ونقاط الضواحي، مليونين و67 ألف زائر.

وقال اللواء علي أحمد غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية: في ذكرى مرور 5 سنوات على افتتاح أول مركز شرطة ذكي، ضمن خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، نفخر اليوم بما وصلت إليه ثقافة استخدام الخدمات الشرطية الذكية، والتي تقدم للمتعاملين بكل سهولة ويسر، وبأعلى المعايير التي تضمن لهم تجربة فريدة ومبتكرة، وما تحقق من نتائج، هو انعكاس لما وصلت إليه الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع.

وتابع اللواء علي غانم: إننا في شرطة دبي نمضي وفق توجهات قيادتنا الرشيدة في التحول والمستقبل الرقمي، وكما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أن ريادة المستقبل لا تتحقق إلا بتبني الحلول التي تعين على ذلك، وفي مقدمتها استيعاب التكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات، ووضعها موضع التوظيف الأمثل، فانتهجت شرطة دبي من هذا المنطلق، خطة استراتيجية لتحويل مراكز خدمة المتعاملين التقليدية إلى مراكز ذكية.

وأضاف اللواء علي غانم، أن هذه النجاحات التي حققتها مراكز الشرطة الذكية، هي أحد أوجه أفضل الممارسات الناجحة التي ابتكرتها شرطة دبي.

وتوفر مراكز الشرطة الذكية خدماتها بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتقدم المراكز باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، ويختلف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز.