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شرطة أبوظبي تنظم دورة إقليمية لـ «تحديد هوية ضحايا الكوارث»

جانب من المشاركين في الدورة (الاتحاد)
19 سبتمبر 2022 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دورة تخصصية حول تحديد هوية ضحايا الكوارث على المستوى الإقليمي لمدة (5) أيام، بمشاركة (49) مشاركاً من دول المنطقة والخبراء المختصين من قيادات الشرطة وقطاعات الصحة والقضاء وتنمية المجتمع على المستويين الاتحادي والمحلي. وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية بالإنابة، أهمية الدورة في نشر ثقافة منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث وتنمية القدرات الفنية والمهارات الشرطية في مجال إدارة الأزمات والكوارث وفق أرقى المعايير العالمية، ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وأوضح العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث، أن المشاركين تعرفوا على مفهوم إدارة الأزمات والكوارث بشكل عام، وإدارة منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث بكافة مراحلها، والإجراءات الفنية والتنسيقية المعمول بها للتعرف على الجثث مجهولة الهوية أثناء الكوارث وفقاً لبروتوكول ومعيار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، كما تم تنفيذ «تمارين طاولة» لتطبيق مفاهيم المنظومة لإكساب المنتسبين المهارات اللازمة.

شرطة أبوظبي
الكوارث
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