إطلاق البوصلة الاستراتيجية لإدارة المهام الخاصة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالأجهزة والمعدات والآليات المتطورة، والمستوى التدريبي العالي والتكتيكي، الذي يتميز به رجال إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، من حيث الكفاءة المهنية والحرفية العالية والمتقدمة في أداء المهام الموكلة إليهم، لمواجهة كافة الأزمات والمخاطر الطارئة أو المحتملة.

جاء ذلك، خلال الجولة الميدانية التفتيشية التي أجراها، بمبنى إدارة المهام الخاصة الجديد، التابع لشرطة رأس الخيمة، يرافقه أعضاء فريق التفتيش، حيث كان في استقباله العقيد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، ورؤساء الأقسام ومديرو الأفرع، وكل ضباط وموظفي الإدارة، مطلعاً على المهام التي أنجزتها الإدارة، خلال النصف الأول من 2022، والبالغ عددها الإجمالي 671 مهمة.

واستمع قائد عام الشرطة، إلى شرح تفصيلي، من نائب مدير إدارة المهام الخاصة، حول آخر مستجدات نتائج المؤشرات الاستراتيجية، وما تم إنجازه من ضمان (رفع مستوى الجاهزية والاستعداد إلى 100%).

واطلق اللواء علي بن علوان، خلال الزيارة، (برنامج البوصلة الاستراتيجية لإدارة المهام الخاصة) الذي يستهدف تنظيم الأعمال والتكاليف، والتنسيق وتبادل المعلومات وتوزيع المهام والأدوار.