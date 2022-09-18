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شرطة دبي تنشر الوعي المروري بين الطلبة

شرطة دبي تنشر الوعي المروري بين الطلبة
19 سبتمبر 2022 02:22

دبي (الاتحاد)

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تواصل إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية ومبادرة «أمن المدارس» بشرطة دبي، نشاطات التوعية في المدارس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، عبر تنظيمها محاضرة للتوعية المرورية لطلبة مدرسة دبي الوطنية، حول استخدام الحافلات المدرسية، والتشديد على عدم عبور الشارع إلا من المناطق المُخصصة، وخط المشاة، والالتزام بتعليمات مُشرفي الحافلات المدرسية.
وزارت شرطة دبي، مدرسة دبي الوطنية ضمن خطة عملها للوصول إلى أكبر قدر من الطلبة لتعزيز مفاهيم السلامة المرورية والأمنية لديهم، ونظمت مسابقات للطلبة ووزعت عليهم الهدايا، وذلك في إطار الحرص على دعم الطلبة، ومشاركتهم العودة الآمنة للمدارس.

شرطة دبي
إسعاد المجتمع
أمن المدارس
العام الدراسي الجديد
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