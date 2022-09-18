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عبدالله بن زايد يلتقي عضوا بالكنيست الإسرائيلي

عبدالله بن زايد يلتقي عضوا بالكنيست الإسرائيلي
18 سبتمبر 2022 23:37

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، موشيه غافني، عضو الكنيست الإسرائيلي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل، بحث مسارات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه عام 2020.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إلى النمو المستمر في علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، مشيداً بمبادرة الكنيست بتشكيل لجنة صداقة برلمانية مع دولة الإمارات.

من جانبه، رحب موشيه غافني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التاريخية في تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين. حضر اللقاء، محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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