محمد بن راشد: نقلنا تعازي شعب الإمارات في وفاة الملكة إليزابيث
محمد بن راشد: نقلنا تعازي شعب الإمارات في وفاة الملكة إليزابيث
18 سبتمبر 2022 23:14
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام. وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «التقيت اليوم الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، نقلنا تعازي شعب الإمارات في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتمنياتهم له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، ودوام التمنيات للشعب البريطاني بالتقدم والازدهار».