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عبدالله بن زايد: الإمارات وإسرائيل تتعاونان بشكل متميز في قطاع التعليم

عبدالله بن زايد خلال زيارته لجامعة تكنيون في إسرائيل
18 سبتمبر 2022 22:35

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، جامعة تكنيون أقدم جامعات دولة إسرائيل وإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم.وقام سموه بجولة في أرجاء الجامعة، واطلع على أقسامها المختلفة ومنظومتها التعليمية التي ترتكز بشكل رئيسي على تحفيز الابتكار والاقتصاد المعرفي لدى الأجيال الناشئة.
وتعرف سموه على ما تضمه الجامعة من معاهد ومراكز بحثية متقدمة ومختبرات تقنية تسهم في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة لقيادة دفة التنمية والازدهار المستدام في القطاعات كافة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتعاونان بشكل متميز في القطاع التعليمي والبحثي والتقني، وهناك فرص واعدة لتعزيز هذا التعاون وتطويره، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بجهود البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار سموه إلى أن جامعة تكنيون تعد نموذجا عالمياً رائداً لأهمية تعزيز الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، باعتباره قاطرة نمو المجتمعات، لافتاً إلى أن هذه الجامعة العريقة حققت إنجازات عالمية رائدة، وساهمت بدور بارز في مسيرة التنمية بدولة إسرائيل عبر رفد قطاعات العمل بالكوادر المؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.
رافق سموه، خلال الزيارة، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومحمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

 

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