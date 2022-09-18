محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.

وأعرب سموه عبر «تويتر» عن خالص تعازيه وتعازي حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشاد سموه، خلال لقاء الملك تشارلز الثالث، بالدور التاريخي للملكة الراحلة في دعم وتوطيد العلاقات الممتدة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة على مدى العقود الماضية.

وأضاف سموه: «نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وشعبيهما، ونتطلع لمواصلة العمل المشترك، لترسيخ هذه العلاقات، والبناء عليها نحو مزيد من التطور لما فيه الخير للشعبين الصديقين، وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».