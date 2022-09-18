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رئيس الدولة يزور أحمد بن سلطان بن هياي المنصوري

رئيس الدولة يزور أحمد بن سلطان بن هياي المنصوري
18 سبتمبر 2022 21:46

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أحمد بن سلطان بن هياي المنصوري.. وذلك في منزله بمنطقة الوثبة في إمارة أبوظبي.

ورحب المنصوري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معرباً عن بالغ سعادته وتقديره لهذه الزيارة.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع المنصوري وأفراد عائلته والحضور الأحاديث الودية.. داعين الله تعالى أن يديم على وطننا نعم الأمن والاستقرار والازدهار ويوفق قيادته لما فيه الخير.

رافق سموه خلال الزيارة .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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