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فيديو.. محمد بن راشد يصل إلى قصر باكنغهام لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة

فيديو.. محمد بن راشد يصل إلى قصر باكنغهام لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة
18 سبتمبر 2022 21:15

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم الأحد، جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجلالة الملك تشارلز الثالث، عن خالص تعازي سموه وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مشيداً سموه بالدور التاريخي للملكة الراحلة في دعم وتوطيد العلاقات الممتدة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة على مدى العقود الماضية، والحرص على تميزها ودفعها إلى مراتب متقدمة من الخصوصية والتقدم والنمو ضمن مختلف المجالات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وشعبيهما، معرباً سموه عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك، لترسيخ هذه العلاقات، والبناء عليها نحو مزيد من التطور والتنمية لتعاون البلدين، لما فيه الخير للشعبين الصديقين، وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي. 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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