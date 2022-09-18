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«أمن نفسك» تجذب أكثر من 100 مشارك

«أمن نفسك» تجذب أكثر من 100 مشارك
18 سبتمبر 2022 21:31

نظمت رابطة رواد التواصل الاجتماعي في عجمان بالتعاون مع شرطة عجمان والشراكة مع خدمة الأمين ورشة «أمّن نفسك»، التي قدمها خبراء التقنية محمد الشامسي ونوف الهرمودي ودانة النقبي في مركز عجمان الإبداعي بمشاركة أكثر من 100 شخص من مختلف القطاعات وطلبة جامعة عجمان وصناع المحتوى. وتضمنت المرحلة الأولى «الاختراق» محاور عدة حول كيفية عمل الإنترنت، وطرق الاختراق وأنواع المخترقين والهندسة الاجتماعية وأمثلتها وتجربة مدة الاختراق وكشف البيانات المسربة واستعراض أشهر طرق الاحتيال الحديثة والمحافظ الوهمية.

واستعرضت المرحلة الثانية «الحماية» جوانب مختلفة حول الفرق بين الأمن السيبراني وأمن المعلومات وكشف الروابط الوهمية والتأكد من سلامة الروابط وإنشاء كلمات المرور القوية وبرامج إدارة كلمات المرور واسترجاع الحسابات.

وقدم خبراء التقنية المعلومات بطريقة واضحة وسلسة، بما يتماشى مع أهمية التوعية.

وقالت سهيلة الوالي مديرة رابطة رواد التواصل الاجتماعي، إن الورشة كان لها الأثر الإيجابي في تعريف الحضور بمخاطر الجريمة ومكافحة الابتزاز الإلكتروني وطرق الاحتيال والاختراق، وتطورها وتنوع أساليبها، بما يستدعي تحصين أفراد المجتمع من خطورتها، وسبل الوقاية منها، واللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على الحماية اللازمة حال التعرض لها، مما يعزز الأمن والاستقرار ورصد الظواهر السلبية.

وأكدت أهمية التعاون بين أفراد المجتمع والجهات المختصة للحد من مختلف أنواع المخاطر المحتملة والمرتبطة بالتطور الذي تشهده الجرائم الإلكترونية، ومعالجة جميع المخاطر ورفع مستوى الوعي بهذا الموضوع عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة والجهات المجتمعية الأخرى، كما توجهت بالشكر إلى خبراء التقنية على مشاركتهم الإيجابية وحرصهم على تحقيق المستهدفات المرتبطة بالورشة لتعزيز التوعية وسط أفراد المجتمع بالمخاطر الخاصة بالجرائم الإلكترونية.

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المصدر: وام
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