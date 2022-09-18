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مفتي كازاخستان يهدي شيخ الأزهر زي «الشابان»

مفتي كازاخستان يهدي شيخ الأزهر زي «الشابان»
18 سبتمبر 2022 19:45

أهدى الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين زي «الشابان التقليدي»، وذلك بمقر المسجد الكبير في كازاخستان، في حضور ما يزيد على 30 ألفاً من مسلمي كازاخستان، والوفود الإسلامية المشاركة في مؤتمر زعماء الأديان تقديراً لزيارة فضيلته لكازاخستان في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري.

و قام مفتي كازاخستان بوضع زي «الشابان» على كتف شيخ الأزهر، معرباً عن بالغ تقدير الشعب الكازاخي لزيارة فضيلة الإمام الأكبر وسعادتهم بها، وحرصهم على التواجد في هذا الجامع الكبير للاستماع لكلمته.

يذكر أن منح زي «الشابان» عادة قديمة للشعب الكازاخي وهو، يهدى للأشخاص ذوي التأثير القوي و المكانة المرموقة ودليل على أعلى درجات الاحترام والتقدير بين الكازاخيين و هو من أكثر الملابس الوطنية أهمية وقيمة في الثقافة الكازاخية، ويؤمن الكازاخيون بأن إهداء هذا الزي التقليدي يكرس قيمة ومكانة الثقافة الوطنية والعادات الكازاخية، باعتبارها الثروة الروحية للشعب.

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