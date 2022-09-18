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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس تشيلي بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس تشيلي بذكرى استقلال بلاده
18 سبتمبر 2022 19:31

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي. 

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