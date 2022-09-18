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حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة إليزابيث الثانية

حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة إليزابيث الثانية
18 سبتمبر 2022 16:22

 قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية و ذلك خلال زيارة سموه اليوم مقر القنصلية البريطانية في دبي. كان في استقبال سموه سعادة سيمون بيني القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي المفوض التجاري للشرق الأوسط. وقد دون صاحب السمو حاكم رأس الخيمة كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية تقدم فيها بخالص التعازي و المواساة لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية، والأسرة الملكية، والشعب البريطاني الصديق.
 وأشاد بالإسهامات الجليلة للملكة الراحلة على صعيد توطيد علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. رافق سموه كل من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة و الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم و مدير الديوان الأميري و عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.

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