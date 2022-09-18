«خليفة التربوية» تدشن ورش التميز التطبيقية للميدان التعليمي

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية برنامج الورش التطبيقية للدورة السادسة عشرة 2022-2023، اليوم في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في الجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة، واستهدفت الورش تعزيز رسالة الجائزة في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي، وتحفيز العاملين في الميدان على المشاركة في الجائزة بما يفتح أمامهم آفاق الإبداع والريادة في دعم النهوض بمنظومة التعليم محلياً وعربياً.وأكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على أهمية برنامج الورش التطبيقية الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم مسيرة الجائزة وتوطيد علاقاتها بالميدان التعليمي والتربوي على المستويين المحلي والعربي وكذلك على المستوى الدولي خاصة في ما يتعلق بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر.
وأشارت إلى أن الورش التطبيقية تطرقت إلى المجالات المطروحة في الدورة الحالية وعددها 10 مجالات موزعة على 17 فئة كالتالي: الشخصية التربوية الاعتبارية، ومجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر (فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس)، ومجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، ومجال التعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال أصحاب الهمم (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز)، ومجال التعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات، وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة)، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال البحوث التربوية (فئة البحوث التربوية، وفئة البحوث الخاصة بدراسات أدب الطفل)، ومجال التأليف التربوي للطفل (فئة الإبداعات التربوية)، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب).
وتحدث في الورش التطبيقية عدد من المحكمين والفائزين في الدورات المختلفة للجائزة، ففي مجال التعليم العام فئة المعلم المبدع، تحدث كل من الدكتور قسيم الشناق، وندين ذياب حول آليات الترشح لهذه الفئة والمعايير المحددة لها، وقدم عبيد الطنيجي ورشة حول فئة الأداء التعليمي المؤسسي، وقدمت بارعة سليمان ومؤمن محسن ورشة حول فئة أصحاب الهمم والمبادرات والمشاريع المتميزة المرتبطة بهذه الفئة، وفي مجال التعليم وخدمة المجتمع قدم الدكتور حسين العثمان والرائد راشد الأشخري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشروع كلنا شرطة ورشة حول المشاريع والبرامج المرتبطة بخدمة المجتمع، وقدم الدكتور مجدي بن صوف وخالد عبدالعظيم بدران ورشة حول مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية.
كما تضمن البرنامج ورشة التعليم العالي للدكتور لعبيدي بوعبدالله والدكتور محمد شوقي المرسي، تناولا فيها أبرز المعايير المحددة للتميز في هذه المجال، وقدم الدكتور عبدالله المنيزل ورشة حول البحوث التربوية، والدكتور غانم البسطامي ورشة عن التأليف التربوي للطفل، والدكتور صادق مدراج وزياد مناصرة ورشة حول المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، وقدمت فاطمة البستكي عضو اللجنة المانحة ورشة حول مجال جائزة خليفة للتعليم المبكر والتي تطرح لأول مرة على مستوى العالم دعماً لهذه الفئة.