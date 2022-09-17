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سلطان القاسمي يستقبل مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية

سلطان القاسمي يستقبل مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية (وام)
18 سبتمبر 2022 00:58

الشارقة (وام)

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 استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في قصر البديع مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية. 
ورحب سموه، في بداية اللقاء، بمسؤولي الكنيسة الكاثوليكية، مؤكداً أهمية القيم الوسطية المبنية على احترام الأديان والتسامح المنبثق من قيمة الإنسانية. وتبادل سموه والوفد الأحاديث حول عددٍ من المجالات المشتركة والموضوعات المعنية بترسيخ القيم الإنسانية التي تعزز العيش الكريم لكافة الأطياف وأتباع الديانات المتنوعة، والابتعاد عن الفكر المتطرف. 
وقدم الأسقف باول هندر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك على كل الدعم الذي تلقاه خلال فترة عمله لدى الكنيسة الكاثوليكية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي الشارقة بشكل خاص. وتمنى صاحب السمو حاكم الشارقة للأسقف باولو مرينيلي الذي عين خلفاً للأسقف باول هندر التوفيق في أداء مهامه وتعزيز المسيرة الممتدة في التسامح الديني والمشاركة الفاعلة لجميع الفئات والأطياف.

الشارقة
سلطان القاسمي
الكنيسة الكاثوليكية
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