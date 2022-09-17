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صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع وزير الزراعة في الأوروغواي

صقر غباش خلال لقاء وزير الزراعة في الأوروغواي (من المصدر)
18 سبتمبر 2022 00:58

الأوروغواي - مونتفيديو (الاتحاد)

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي فيرناندو ماتوس كوستا وزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية الأوروغواي الشرقية سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق تنميتها، في المجالات كافة، خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية الأوروغواي الشرقية، بحضور سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية.
وفي بداية اللقاء، رحب معالي وزير الزراعة بمعالي صقر غباش ووفد المجلس الوطني الاتحادي، وعبر عن سعادته بهذه الزيارة التي بدورها ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، كما عبّر عن سعادته لزيارة وفد المجلس لمعرض «إكسبو برادو» الزراعي في الأوروغواي.
وقال معاليه: أهنئكم على ما توصلت إليه دولة الإمارات من تطور ملحوظ في جميع المجالات وخاصة الزراعية، مؤكداً وجود فرص كبيرة للاستثمار بين البلدين في القطاع الزراعي، وقام معالي وزير الزراعة باصطحاب وفد المجلس الوطني الاتحادي في جولة داخل أروقة المعرض. من جهته، قال معالي صقر غباش: إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لملف الأمن الغذائي، مؤكداً أن هناك فرص تعاون حقيقية وواعدة يمكن استثمارها بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن جائحة «كورونا» أثبتت للعالم، أهمية الغذاء والدواء، ونرى أن بلدكم مصدر رئيس للغذاء، ومن الممكن أن نعمل معاً لما فيه خير وصالح البلدين والعالم أجمع.

صقر غباش
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
الأوروغواي
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