«تعليم»:11 معياراً للزي المدرسي ومظهر الطلبة

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 11 إجراءً وضابطاً حول الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة، لافتةً إلى ضرورة التزام جميع الطلبة بارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة بحسب الدليل الخاص بالزي المدرسي.

وأكد الدليل أهمية ارتداء الزي المدرسي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف، مع إلزامية ارتداء الشيلة للطلبة من الصف الخامس إلى الثاني عشر، والالتزام بطول الزي المدرسي الذي يضمن للطلبة الاحتشام، ويتوجب على الطلبة ارتداء أحذية مسطحة سوداء اللون، ومنع ارتداء أحذية رياضية، فيما يمكن للطلبة والطالبات ارتداء الأحذية الرياضية مع الزي المدرسي خلال الأيام التي تتوفر فيها حصص رياضة، أو عند مقتضيات النشاطات والفعاليات غير الصفية.

وشدد الدليل على أن يكون طول الشعر وتسريحته متوافقين مع القبول المحلي المجتمعي، وأن يكون لونه طبيعياً، مع ضرورة الابتعاد عن وضع طلاء الأظافر والمكياج الواضح في المدرسة، مشيراً إلى أنه سيتم التدقيق المستمر لضمان التزام جميع الطلبة بارتداء الزي المدرسي. كما سيتم إخطار أولياء أمور الطلبة في حال عدم التزام أبنائهم بضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطالب لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

وحول سياسة الاستئذان والانصراف، دعا الدليل إلى حث الطلبة على الالتزام بالدوام المدرسي حسب التوقيت الزمني المحدد في دليل الدوام، مؤكداً عدم السماح بانصراف الطلبة إلا مع أولياء أمورهم مع ضرورة إبراز بطاقة الهوية عند البوابة الرئيسية، ويمنع الدليل استئذان الطلبة ومغادرتهم إلا بعذر مقبول، وكذلك يمنع مغادرة الطلبة للزيارات العائلية والرحلات الترفيهية.

الحافلات المدرسية

شدد الدليل على الالتزام بمواعيد ركوب الحافلات المدرسية في بداية الدوام الصباحي ونهايته، والمحافظة على النظافة العامة للحافلات، مع الالتزام بالهدوء والتحدث بصوت منخفض، وعدم إحداث الشغب والفوضى أو إصدار أصوات مرتفعة وإزعاج الآخرين في الحافلة.

وأكد الدليل على ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة للحافلة المدرسية ومنها المقاعد والنوافذ، وعدم إتلافها، بأي طريقة ومنها القطع أو الكتابة عليها، والالتزام بالجلوس على المقاعد المخصصة للطلبة وعدم الوقوف أو الجلوس على أطراف المقاعد، ولا يسمح للطلبة بالنزول إلا عند منازل ذويهم فقط.

وشدد الدليل على قصر استخدام الحافلة المدرسية على طلبة المنطقة السكنية المحددة، ولن يتم إنزال أي طالب على الشارع العام للانتقال إلى المنطقة السكنية المجاورة، وفي حال إتلاف الطالب أياً من مرافق الحافلة يتكفل ولي أمره بتسديد قيمة التالف.