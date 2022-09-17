«الاتصال الحكومي» يناقش صياغة مهارات موظف المستقبل

الشارقة (الاتحاد)

يشارك سمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود، عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونخبة من أصحاب الاختصاص والخبرة في جلسات متخصصة تتعلق بالجامعات، ضمن فعاليات الدورة 11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في 28-29 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «تحديات وحلول».

وتستضيف «قاعة تحدي الجامعات»، ضمن الفعاليات الاستباقية للدورة ال 11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، منافسة يشارك فيها 20 فريقاً طلابياً لطرح أفكار ومشاريع ترتقي بتقنيات الاتصال الحكومي، وتثري القطاع بالأساليب المبتكرة للإسهام في تطوير مهارات العاملين فيه، على مدار يومي 26-27 سبتمبر الجاري، ويتأهل الفائزون فيها للمنافسة على إحدى فئات «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي».

ومع الانطلاق الرسمي لفعاليات المنتدى، تشهد القاعة نفسها تنظيم 4 جلسات حوارية، تناقش جملة من الموضوعات التي تهم الطلبة الجامعيين في كليات الاتصال.

وخلال مسابقة «تحدي الجامعات»، التي تنظم بالشراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، تتنافس الفرق الجامعية المشاركة لتطوير مبادرة أو فكرة أو ابتكار لتصميم مشاريع ومبادرات وبرامج تؤسس لخريجين متعددي المهارات ومؤهلين لسوق العمل بامتلاك معارف مختلفة.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى، يشارك كل من: سمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود، عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتورة هبة السمري، عميد كلية الإعلام بجامعتي النهضة والقاهرة سابقاً، والدكتور تحسين منصور، عميد كلية الإعلام بجامعة اليرموك الأردنية في جلسة «مستقبل كليات الإعلام وتأثير وسائل التواصل في مخرجات التعليم»، التي تديرها الدكتورة عائشة بوسميط، مديرة إدارة الاتصال في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وفي جلسة «نظرة مستقبلية حول دور منصات التواصل الاجتماعي في توظيف مهارات طلبة الإعلام» يناقش عدد من الطلاب الجامعيين دور وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة وعيهم بالإعلام وصقل مهاراتهم المختلفة، وأثرها في تعزيز مهاراتهم العملية بمختلف الجوانب الإعلامية، حيث يتحدثون عن أهميتها في الترويج لقدراتهم ومواهبهم الإعلامية، بوصفها قنوات عامة تستهدف ملايين المتابعين، ولا يتحمل الإعلامي عليها نفقات النشر والبث، إضافة إلى تأثيرها في تيسير حصولهم على الوظائف مستقبلاً.

آفاق التعاون المؤسسي

تحتضن «قاعة تحدي الجامعات» في اليوم الثاني من المنتدى جلسة «الاتصال الرقمي وآفاق التعاون المؤسسي»، التي تأتي بالشراكة مع «المنظمة العربية للتنمية الإدارية»، ويتحدث خلالها الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسلطان البازعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية رئيس الجمعية العربية للمسؤولية الاجتماعية، وكريستوف جينيستي، خبير العلاقات العامة الدولية، المتخصص في إدارة الأزمات، وتديرها الدكتورة رانيا عبدالرازق، الأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة.

وتناقش الجلسة أفضل الطرق لتطوير وسائل التواصل مع الجمهور بالاعتماد على الأنظمة الرقمية، كما تسلط الضوء على أفضل ممارسات التعاون بين المؤسسات الحكومية في سبيل تسهيل التواصل مع المستفيدين، بما يحقق الأهداف المشتركة لها.

الموظف الشامل

في ظل التغيرات المتسارعة التي حوّلت الإعلام إلى صناعة تتطلب مهارات متعددة، تستضيف جلسة «الموظف الشامل ودوره في تحقيق استراتيجيات الاتصال الحكومي» كلاً من وداد بو حميد، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنى خليل مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تنمية المجتمع، والرائد الدكتورة ريم صباح قمبر، نائب مدير إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، وتحاورهم غالية الأحبابي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في جامعة الإمارات.

ويتحدث المشاركون في الجلسة حول القدرات التي ينبغي أن يتحلى بها موظف الاتصال الحكومي في هذا العصر، من أجل أن ينتقل من أداء المهام القائمة على مجرد جمع الأخبار ونقلها وتدقيقها، إلى تحليلها وتقديمها بأشكال جذابة وقوالب صالحة لمنصات التواصل الاجتماعي، بحيث تحظى بحس إنساني عالٍ ومؤثر، بعيداً عن القوالب التقليدية.