84 مخالفة للرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت بلدية مدينة أبوظبي، 84 مخالفة للرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، تتراوح قيمة مخالفاتها بين 500 و10 آلاف درهم، وتستهدف منشآت التجميل والعناية الشخصية، منشآت كي وغسيل الملابس والمنسوجات، ورش الإصلاح والصيانة، صالات الألعاب والتسلية، منشآت تنظيف وتطهير وتعقيم المياه العامة، المنشآت البيطرية، المنشآت غير الغذائية الخاضعة للرقابة الصحية.

وحدد جدول المخالفات والغرامات 17 مخالفة للمنشآت الغذائية الخاضعة للرقابة الصحية، منها مخالفة عدم المحافظة على النظافة الداخلية للمحل أو عدم إجراء الصيانة اللازمة له وغرامتها 500 درهم، وجود قوارض حشرات داخل المنشأة ومخالفتها 1000 درهم، صدور ضجيج وإزعاج من المنشأة يتجاوز المستويات المحددة وغرامتها 2000 درهم، عدم الالتزام بارتداء ألبسة الحماية والوقاية أثناء ممارسة النشاط التجاري وغرامتها 2000 درهم، عدم تغطية التوصيلات أو التمديدات الكهربائية داخل المنشأة وغرامتها 2000 درهم، استخدام المنشأة للسكن أو الطبخ أو للمعيشة، وغرامتها 1000 درهم.

وأدرج الجدول 27 مخالفة لمنشآت التجميل والعناية الشخصية وغراماتها تتراوح بين 1000 و10000 درهم، أبرزها عدم وجود جهاز تعقيم الأدوات في المنشآت أو أن يكون جهاز التعقيم معطل، عدم تخزين الأدوات النظيفة والمعقمة داخل المنشآت بشكل جيد، استخدام منتجات تجميلية غير مستوفية لشروط البطاقة التعريفية أو منتهية الصلاحية، عدم وضع ملصق على العبوات التجميلية يبين تاريخ الفتح، إجراء عمليات تقشير البشرة الكيميائي أو الحمضي داخل المنشآت، عدم المحافظة على مسافة 100 سم بين كراسي قص الشعر، استخدام جهاز ليزر داخل المنشآت أو أجهزة دون تصريح، تقديم خدمات علاجية أو وجود أدوات غير مصرح لها داخل مراكز التجميل، استخدام الحناء السوداء أو البيضاء أو حناء غير مطابقة لشروط البطاقة التعريفية.

منشآت كي وغسيل الملابس

أورد جدول المخالفات والغرامات 7 مخالفات لمنشآت كي وغسيل الملابس والمنسوجات غراماتها بين 1000 و2000 درهم، أبرزها عدم الفصل بين مكان تقديم خدمة كي الملابس عن مكان الاستلام والتسليم أو مكان غسيل الملابس، عدم تغطية جدران مكان غسيل الملابس بالسيراميك أو مواد عازلة للمياه، استخدام أحواض أرضية لغسيل الملابس بطريقة يدوية، تخزين الملابس أو المنسوجات على الأرض، عدم تخصيص مكان لتخزين المواد الكيميائية.

وحدد الدليل 4 مخالفات لورش الإصلاح والصيانة، غراماتها تتراوح بين ألف وألفي درهم وتتمثل في أن تكون المنحدرات الحديدية أو الخشبية المستخدمة لدخول المركبات إلى داخل الورشة غير قابلة للإزالة، وعدم الحفاظ على النظافة الخارجية أمام الورشة، بمسافة لا تقل عن 5 أمتار، وألا تكون الأرضيات داخل الورشة من مادة صلبة مثل الإسمنت أو البلاط أو «الأبوكسي»، ورمي الزيوت والشحوم ونفايات الورش في غير الأماكن المخصصة لها.

صالات الألعاب والتسلية

تضمن الجدول، مخالفات صالات الألعاب والتسلية وغراماتها تصل إلى 3 آلاف درهم، وتتمثل في عدم نظافة المعدات والألعاب داخل صالات الألعاب والتسلية، وأن تكون أدوات وملابس الحماية والسلامة داخل صالات الألعاب والتسلية غير نظيفة أو ممزقة، وعدم كفاية تطهير وتعقيم الألعاب بناء على نتائج التحليل المخبري، وعدم توفير أو تقديم سجلات الإصابة، أو سجلات التطهير والتعقيم الدوري والمحافظة عليها. وأدرج الجدول 4 مخالفات لمنشآت تنظيف وتطهير وتعقيم المياه العامة، و20 مخالفة للمنشآت غير الغذائية الخاضعة للرقابة الصحية البيطرية.