عيادة متنقلة للعلاج في المنازل

دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة التداوي الصحية في دبي، أول عيادة متكاملة متنقلة، تذهب إلى المرضى في المنازل والفنادق والمدارس وأماكن العمل والفعاليات، وتعد أول عيادة متنقلة مرخصة من قبل هيئة الصحة في دبي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة التداوي الصحية في دبي، مروان حاجي ناصر، أن المبادرة تستهدف المرضى غير القادرين أو غير الراغبين في الذهاب إلى مقر المستشفى أو العيادة لتلقي العلاج، حيث تتجه إليه العيادة المتنقلة في مكانه لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وذكر أن فكرة «عيادة التداوي المتنقلة» مستمدة من نهج دبي الرائد في الابتكار بالرعاية الصحية لتقديم الخدمة الكاملة لمن يحتاجها من المرضى، حيث تذهب إليه الخدمة العلاجية عالية المستوى سواء كان في المنزل أو في الفندق أو المدرسة أو في فعالية ما أو في مكان العمل.