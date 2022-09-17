الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«خيالة شرطة دبي» يقدم جلسات علاجية لأصحاب الهمم

«خيالة شرطة دبي» يقدم جلسات علاجية لأصحاب الهمم
18 سبتمبر 2022 00:57

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء الدكتور الخبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، أن المركز يحرص على تطوير منظومته الأمنية والمجتمعية التي يقدمها للجمهور الداخلي والخارجي بصورة مستمرة، وتطبيق أحدث أنظمة العمل في مجال التدريب والرعاية والعلاج، منوهاً بتوفير المركز 7 خدمات مدفوعة للجمهور الخارجي، من بينها خدمة جلسات التدريب العلاجي بركوب الخيل لأصحاب الهمم.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: هدفنا سعادة أبناء الوطن
قائد العمليات المشتركة في «الدفاع» يزور «شرطة دبي»
  • محمد العظب
    محمد العظب

وقال اللواء العظب: يخدم مركز شرطة الخيالة التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، وهي «المدينة آمنة»، و«إسعاد المجتمع»، بدوريات ذات طابع عربي أصيل، تواكب الركب الحضاري، وترسخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان، وتبث الطمأنينة بتجوّلها في شوارع ومناطق الإمارة. واليوم نعتز بفتح المركز أبوابه لإسعاد الجمهور الخارجي عبر برامج متخصصة للتدريب والتعليم والترفيه والتأهيل.
من جانبه، أوضح الرائد ضاحي الجلاف، نائب مدير مركز شرطة الخيالة، أن المركز يفخر بمسيرته النوعية وإنجازاته التي حققها منذ بدء العمل بدوريات الخيالة في سبعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى تأسيس المركز اليوم، بكل الخدمات التي يقدمها أمنيا ومجتمعيا، مشيراً إلى تقديم المركز منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس خدماته إلى 274 مستفيداً ما بين الجمهور الداخلي والخارجي، بواقع 81 شخصاً تدربوا على الفروسية في مدرسة تدريب الفروسية، و33 شخصاً استفادوا من خدمة رعاية خيولهم أثناء فترة غيابهم، وتأهيل فارسٍ واحدٍ لسباقات القدرة والتحمل، واستفاد 40 شخصاً من خدمات الترفيه بركوب الخيل في الصحراء، وامتطاء البوني، إضافة إلى تقديم خدمة نقل الخيول لعدد 28 مستفيداً، وتقديم 29 عرضاً للخيالة للإدارات العامة في شرطة دبي.

أساليب حديثة
تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية بإسعاد أفراد المجتمع، ومنهم أصحاب الهمم، أكد الرائد الجلاف أن المركز، وإلى جانب شراكته مع هيئة تنمية المجتمع بشأن خدمة جلسات التدريب العلاجي بركوب الخيل لأصحاب الهمم، فإنه يطرح الآن الخدمة أمام الجمهور الخارجي عبر المركز مباشرة، خاصة أن هذا العلاج واحد من أهم الأساليب الحديثة نسبياً في تحسين بعض الإعاقات الجسدية والإعاقات الذهنية، وتعتمد هذه الوسيلة العلاجية في المقام الأول على التوافق الحركي بين حركة الحصان وراكبه، ويقدم الخدمة موظفون مؤهلون للتعامل مع هذه الحالات، وباستخدام خيول مناسبة للجلسات العلاجية، بالإضافة إلى وجود المعدات والتجهيزات لضمان سلامة أصحاب الهمم.

شرطة دبي
الخيالة
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
عربي ودولي
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
اليوم 15:51
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
عربي ودولي
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
اليوم 15:50
الرئيس السنغالي ماكي سال يتحدث أثناء حضوره جلسة رئاسية
عربي ودولي
الرئيس السنغالي يعيّن وزير الخارجية السابق رئيساً للوزراء
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©