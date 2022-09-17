رئيس الدولة يهنئ الملك تشارلز الثالث باعتلائه عرش المملكة المتحدة
رئيس الدولة يهنئ الملك تشارلز الثالث باعتلائه عرش المملكة المتحدة
17 سبتمبر 2022 22:08
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، هنأه خلاله بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، متمنياً لجلالته التوفيق في مهامه الملكية ومواصلة السير على خطى الراحلة الملكة إليزابيث الثانية. وعبر سموه، خلال الاتصال، عن أطيب تمنياته للملك تشارلز الثالث بموفور الصحة والسعادة ولبريطانيا وشعبها الصديق دوام التقدم والرخاء. من جانبه، شكر جلالة الملك تشارلز الثالث سموه، مبدياً خالص تقديره لتهنئة صاحب السمو رئيس الدولة وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه جلالته وبلده وشعبه.