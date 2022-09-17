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رئيس الدولة يهنئ رئيسة وزراء بريطانيا بتوليها مهام منصبها

رئيس الدولة يهنئ رئيسة وزراء بريطانيا بتوليها مهام منصبها
17 سبتمبر 2022 18:04

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع معالي ليز تراس هنأها خلاله بمناسبة توليها منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة وخدمة بلدها وشعبها الصديق. 
وأعرب سموه عن تمنياته لبريطانيا وشعبها دوام التقدم والاستقرار والازدهار ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور. 
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة الاعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وشعبيهما، معرباً عن حرصه على العمل المشترك لترسيخ هذه العلاقات والبناء عليها نحو مزيد من التطور والتنمية لتعاون البلدين لما فيه الخير لشعبيهما وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي. 
من جانبها، أعربت رئيسة وزراء بريطانيا عن خالص شكرها وتقديرها لتهنئة صاحب السمو رئيس الدولة وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه بريطانيا وشعبها.

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المصدر: وام
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ليز تراس
تهنئة
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