الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:53 والجزر الأول عند الساعة 10:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:20. بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:59 والمد الثاني عند الساعة 05:42 والجزر الأول عند الساعة 09:07 والجزر الثاني عند الساعة 21:48.