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محمد بن زايد يهنئ رئيس أنغولا بمناسبة إعادة انتخابه

شخبوط بن نهيان يسلم الرسالة إلى رئيس أنغولا
17 سبتمبر 2022 16:30

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، رسالة خطية، إلى فخامة جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا الصديقة هنأه فيها على إعادة انتخابه.
سلم الرسالة إلى فخامة لورينسو، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال مشاركة معاليه في مراسم حفل تنصيب فخامة لورينسو والذي أقيم في العاصمة لواندا.
‎كما نقل معاليه إلى فخامته تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنيات سموهما لفخامته بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الأنغولي الصديق من تقدم ورخاء. ‎من جانبه، حمل فخامة الرئيس الأنغولي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
‎وأشار فخامته إلى ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا من نمو وتطور، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات على كافة الأصعدة.
‎من جهته، أشاد معاليه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية أنغولا في كافة المجالات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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