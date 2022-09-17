«المدينة المستدامة» تنظِّف الشواطئ مع أطفال من «قرية سند»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «المدينة المستدامة»، وهي أول مجتمع مستدام بالكامل في الشرق الأوسط، حملة تنظيف مجتمعية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لنظافة البيئة. وشملت المبادرة حملة تنظيف لشاطئ «كايت بيتش» تم تنظيمها بالتعاون مع بلدية دبي.

شارك في الحملة أطفال من «قرية سند» التي تُعتبر أكبر مركز في المنطقة لفهم اضطرابات طيف التوحد وسواه من الاضطرابات الأخرى، لتشجيع دمج أصحاب الهمم في مختلف المبادرات البيئية والمجتمعية.

وتضمنت المخلّفات التي جمعها المشاركون خلال تنظيف الشاطئ أعقابَ سجائر، وأكياساً ورقيةً وبلاستيكية تم إزالتها من على امتداد الشاطئ.لطالما كانت إدارة النفايات من أهم وأبرز الأولويات البيئية الرئيسة لـ«المدينة المستدامة»، التي تعمل على تقليل النفايات وتشجيع إعادة تدويرها، وقد نجحت في تحويل 89% من نفاياتها من مكبات النفايات واتخاذ خطوات مهمة في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتُعتبر هذه المبادرة جزءاً من توجُّه وحراك عالمي يضم 20 مليون شخص من أكثر من 180 دولة قامت بأنشطة ومبادرات تنظيف لتخليص الكوكب من القمامة وإزالة النفايات من مواقع وأماكن مختلفة في أنحاء العالم.