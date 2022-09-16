بدعم من الإمارات.. افتتاح «التضامن مع النساء» لمكافحة العنف الأسري بفرنسا

فرنسا - مونجيرون (وام)

افتتحت جمعية التضامن الفرنسية مع النساء دار إيواء جديدة ضمن شبكتها التضامنية تحمل اسم «دار التضامن مع النساء» ، بدعم من سفارة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية والمجلس الإقليمي لمنطقة إيل دو فرانس.

حضر الافتتاح، هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وسيلفي كاريون، عمدة مدينة مونجيرون، وفرانسوا دوروفري، رئيس المجلس الإقليمي لمقاطعة إيسون.ويوفر مركز الإيواء الجديد دعماً شاملاً للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري.

وقالت هند العتيبة خلال الافتتاح إن تمكين المرأة في مختلف المجالات من أولويات دولة الإمارات ومحل اهتمام القيادة الرشيدة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل تضطلع الدولة بدور رائد عالمياً في هذا المجال.

وأضافت: في هذا الصدد أعرب عن اعتزازي بالدعم الذي تقدمه سفارة دولة الإمارات في فرنسا لجمعية «Léa Solidarité Femmes» من أجل حماية النساء والأطفال المتضررين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.

من جانبها، قالت باتريسيا روف، مُؤسِسة ومديرة «جمعية التضامن الفرنسية مع النساء» إن مهام «دار التضامن مع النساء»- المأوى الأول للشبكة -.. يلبي الكثير من الاحتياجات، ويتواءم مع المعايير التي حددها الخبراء على مدى السنوات العشر الماضية».