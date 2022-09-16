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«تنمية المجتمع» تشارك في «الأسرة الخليجية» بالرياض

جانب من المنتدى (من المصدر)
17 سبتمبر 2022 02:00

دبي (الاتحاد)

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شاركت وزارة تنمية المجتمع في منتدى الأسرة الخليجية الأول «الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة في الخليج»، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، يومي 14 و15 سبتمبر الجاري بالرياض، وجاء تزامناً مع «يوم الأسرة الخليجية» الذي يوافق 14 سبتمبر من كل عام.
وخلال المنتدى عرضت الوزارة ورقتي عمل، الأولى خلال جلسة «تأثير تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز على تماسك الأسرة في الخليج)»، قدمتها إيمان حارب الفلاحي، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية، والثانية في جلسة (واقع كبار السن «المواطنين» في ظل المتغيرات)، وقدمتها علياء الجوكر، مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع.
وتطرقت إيمان حارب الفلاحي إلى الأسرة الخليجية في ظل التحديات التكنولوجية المعاصرة، مشيرة إلى تحديات عدة، تشمل: فتح الباب أمام أنماط من المجتمع الافتراضي كي تحل محل العلاقات الاجتماعية والحوار بین أفراد الأسرة الواحدة، واختراق الخصوصية الأسرية والعلاقات الاجتماعية، ووقوع بعض أفراد الأسرة ضحايا للابتزاز الإلكتروني، والتنمر الإلكتروني، والإدمان الإلكتروني، وغيرها.
وأشارت إلى تجربة وزارة تنمية المجتمع في هذا الصدد، من خلال إنشاء نظام «صون» للحماية بالكشف المبكر عن الإساءة المحتملة بحق أي من أفراد الأسرة.
وبخصوص الورقة الثانية فقد تطرقت علياء الجوكر مديرة إدارة التنمية الأسرية لواقع كبار السن «المواطنين» في ظل المتغيرات، مشيرة إلى حرص الدولة على تحقيق الاندماج الرقمي لكبار المواطنين، باعتباره أحد وسائل التمكين في العالم المعاصر.

وزارة تنمية المجتمع
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
الرياض
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