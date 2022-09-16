محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية عدم التوقف أمام التحديات، لأن التحديات لا تتوقف والمخاطر موجودة، مشدداً على الإيجابية والتوكل على الله، وأن من أراد الوصول وصل.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

فيديو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في انستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية #نتصدر_المشهد

⁧#ومضات_قيادية pic.twitter.com/mUK13ksuAr — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) September 16, 2022

وقال سموه في الفيديو «تصوروا الدنيا من دون تحديات، فهل نحن نتوقف لأن فيها مخاطرة؟.. الحياة كلها تحديات.. نتوقف عشان نفكر بالمخاطر؟ لا أبداً.. التحديات ما توقفنا، فكيف نطور اقتصاد بلدنا؟ وكيف نوصل إلى سعادة المواطنين؟.. توكل على الله واستمر وخلك إيجابي دائماً، لأن المخاطر موجودة لكن من أراد الوصول وصل».