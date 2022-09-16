خلال استقبال صقر غباش ووفد «الوطني».. رئيس الأوروغواي يؤكد الحرص على تطوير العلاقات الثنائية

الأوروغواي - مونتفيديو (الاتحاد)

استقبل فخامة الرئيس لويس لا كايي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد البرلماني المرافق له خلال زيارته الرسمية إلى الأوروغواي الشرقية.

ونقل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة رئيس الأوروغواي، وتمنيات سموهما لجمهورية الأوروغواي الشرقية وشعبها الصديق بدوام الرقي في شتى المجالات.

من جانبه، حمل رئيس الأوروغواي رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً وجود فرص واسعة ومشتركة للتعاون بين البلدين في المجالات كافة.

ورحب رئيس الأوروغواي، في بداية اللقاء، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية دور البرلمانات في تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وتم خلال اللقاء الذي حضره سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات غير مقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكد الجانبان أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي، ودعم الجهود المبذولة كافة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم، وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، كل من: الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي، نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية، عضو المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.



تبادل الزيارات والخبرات

قال معالي صقر غباش: «تأتي زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية الأوروغواي الشرقية، تعزيزاً للتعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي حرص دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الحكيمة على تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.