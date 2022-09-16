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الإمارات

مستشفى الكورنيش يحصل على اعتماد «الوطني للتخصصات الصحية»

محمد الحوقاني خلال تسليم شهادة الاعتماد (وام)
17 سبتمبر 2022 01:57

أبوظبي (وام)

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سلّم الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصّصات الصحية، شهادة الاعتماد المؤسسي إلى مستشفى الكورنيش، وذلك بعد استيفائهم معايير الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي، الأمر الذي سيُسهم في اعتماد المستشفى لتدريب وتأهيل خريجي كليات الطب في مجال طبّ التوليد وأمراض النساء وطبّ حديثي الأطفال. وقال الدكتور محمد الحوقاني، بهذه المناسبة «يسرّ المعهد الوطني للتخصصات الصحية أن يمنح مستشفى الكورنيش الاعتماد المؤسسي، حيث يُعدّ المستشفى مزوّداً موثوقاً به للرعاية الصحية للنساء وحديثي الولادة، وتقديم رعاية آمنة وفقاً لأعلى مستويات الجودة والتي تتمحوّر حول الأسرة وضمان سعادتها». 
من جهته، قال الدكتور بول بوسيو، المدير التنفيذي الطبي والمدير التنفيذي لمستشفى الكورنيش بالإنابة، يُعتبر مستشفى الكورنيش واحداً من أهم مستشفيات الولادة في دولة الإمارات، والذي يحرص على مواصلة تقديم خدماته فائقة الجودة لأكثر من 45 عاماً، وتجاوز عدد مواليد مستشفى الكورنيش أكثر من 300.000 طفل.

مستشفى الكورنيش
الإمارات
أبوظبي
البورد الإماراتي
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