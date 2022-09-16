عبدالله بن زايد: الإمارات منارة عالمية للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية

تل أبيب (وام)

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مجمع ياد فاشيم - المركز العالمي التوثيقي والبحثي والتعليمي لتخليد ذكرى الهولوكوست في إسرائيل.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وعمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومحمد محمود آل خاجة، سفير الدولة لدى دولة إسرائيل. فيما كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مقر المجمع، داني دايان، رئيس مديرية مجمع ياد فاشيم.

وتعرف سموه، خلال زيارته على تاريخ المجمع الذي تم إنشاؤه في عام 1953 كمركز عالمي توثيقي وبحثي وتعليمي لتخليد ذكرى الهولوكوست، ويضم متاحف ومعارض وأنصبة تذكارية ومراكز بحثية وتعليمية، بالإضافة إلى المكتبات والأرشيف.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بدور هذا المجمع التاريخي الذي يعكس أهمية العمل من أجل تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والعمل على إحلال السلام، ودعم تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والرخاء.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على أداء دورها كمنارة عالمية لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، حيث تشكل هذه القيم ركائز أساسية لتحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات. وتقدم سموه بتحية تقدير لأرواح ضحايا الهولوكوست، مشيداً بحرص مجمع ياد فاشيم على تخليد ذكراهم.