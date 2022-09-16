31 ألف مقعد يومياً لاختبار «إمسات»

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير 31 ألف مقعد في كل يوم من جلسات اختبار الإمارات القياسي «إمسات» ضمن فئة «إنجاز» المخصصة لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. وتتوزع المقاعد على 182 مركزاً اعتمدتها الوزارة في مختلف إمارات الدولة، وحرصت على تجهيزها بمختلف المعايير الخاصة بمراكز اختبار الإمارات القياسي، من الجانب التقني والبنية التحية والدعم الفني بما يضمن راحة الطالب خلال الاختبار. وقالت نور السري مساعد مدير مشروع في وزارة التربية والتعليم، إن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» أصبح أداة التقييم الأولى لنظام التعليم في دولة الإمارات، ووضعت الوزارة ضمن أولوياتها تجهيز المراكز بشكل كامل وبأعلى المستويات، وأن تكون موزعة على أوسع نطاق.

وأوضحت أن الوزارة على مدار السنوات الست الماضية، نجحت في ترخيص 182 مركز اختبار في جميع أنحاء الدولة، تبلغ سعتها 31 ألف مقعد في كل يوم اختباري، وتعمل الوزارة على التوسع في ترخيص المزيد من المراكز وفق خطة زمنية، حرصاً منها على توفير مقاعد اختبارية قريبة من أماكن سكن كافة الطلبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت مواعيد جلسات «إمسات» للعام الدراسي الجديد 2022-2023، على أن تنطلق أولى الجلسات في 29 أكتوبر المقبل.

4 جلسات مختلفة خلال يوم الاختبار

وأتاحت الوزارة للطلبة إمكانية عقد الاختبار في 4 جلسات مختلفة خلال يوم الاختبار، تبدأ في الثامنة صباحاً، ثم في الحادية عشرة ظهراً، والساعة الثانية بعد الظهر، والجلسة الأخيرة في الساعة الخامسة بعد الظهر.

وحددت وزارة التربية والتعليم في الجدولة الزمنية لـ«إمسات» مواعيد الجلسات في 9 و23 أكتوبر، و6 و13 و20 نوفمبر 2022، وفي 15 و29 يناير، و12 و19 فبراير، 5 و26 مارس، و7 و21 مايو، و4 و18 يونيو، وأخيراً في 22 من يوليو 2023.

ويعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر هي الطلبة الإماراتيون والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسون في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.

7 مواد

وفرت الوزارة اختبارات تدريبية للطلبة على اختبار الإمارات القياسي «إمسات» عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت تلك الخطوة حرصاً منها على دعم الطلبة في الاستعداد لأداء الاختبارات والمساهمة في تأهيلهم. وتحاكي الاختبارات التجريبية الاختبارات الواقعية في 7 مواد دراسية هي اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم الحاسوب.