شرطة أبوظبي تناقش تحديات «التواصل الاجتماعي»

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت شرطة أبوظبي إيجابيات وتحديات مواقع التواصل الاجتماعي في محاضرة توعية بالتعاون مع مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة، وذلك بمجلس محمد عبدالله بالعاجر الرميثي في منطقة السمحة بإمارة أبوظبي، وبمشاركة وحضور أهالي المنطقة.

وأكد المجلس أهمية الالتزام بالمواطنة الإيجابية ومميزات الشخصية الإماراتية على وسائل التواصل الاجتماعي في تفاعلها مع الناس، والحرص على القيم الفاضلة التي تعكس تواضع الإماراتي وانفتاحه على بقية الشعوب، والاعتزاز بالوطن والتضحية من أجله.

وألقى المحاضرة المقدم سالم عبيد الكعبي من إدارة المعلومات الأمنية بشرطة أبوظبي، مشيراً إلى التطور التكنولوجي المتسارع في العالم الحديث وأدواته، ومن ضمنه شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها وفئاتها كافة والتي أصبحت من الأشياء المهمة في حياتنا اليومية.

وذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في تسهيل عملية التواصل مع الآخرين وتسهيل عملية خدمة الجمهور، وخصوصاً خلال أزمة جائحة كورونا، حيث كانت دولة الإمارات من أوائل دول العالم التي انتقلت سريعاً إلى الخدمات الإلكترونية والذكية في خدمة المجتمع.