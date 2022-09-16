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شرطة أبوظبي تحتفي بيوم «المهندس العالمي»

خليفة الخييلي والمشاركون في الاحتفال (من المصدر)
17 سبتمبر 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت شرطة أبوظبي بيوم المهندس العالمي والذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام، وبمشاركة مهندسي إدارة المشاريع الهندسية وإدارة طيران شرطة أبوظبي، وذلك تقديراً لجهود الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات في مختلف الإدارات والمواقع، والتي تنعكس إيجابياً على مسيرة التطوير والتحسين في العمل الشرطي والأمني. 
وأشاد اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، بالمهندسين والمهندسات، مؤكداً حرص القيادة الشرطية على تحفيزهم لمواصلة التميز في مختلف مواقعهم، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة العمل الشرطي التطويري.
ولفت إلى دور المهندسين والمهندسات الأكفاء بإدارة المشاريع الهندسية في توفير التجهيزات والمباني الشرطية والتكنولوجيا المساعدة، وتوفير احتياجات شرطة أبوظبي كافة من الأبنية الأمنية، والتي تواكب النهضة العمرانية في الإمارات، وتطبيق مبدأ الاستدامة في الطاقة المتجددة الاستهلاكية في جميع مشاريع شرطة أبوظبي.
وأكد العميد مدرب طيار سعيد سالم المرر، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، عن تقدير القيادة الشرطية للجهود الكبيرة والمتميزة لمهندسي الطائرات العاملين بقسم الصيانة في إدارة طيران شرطة أبوظبي.
وأكد المقدم الدكتور حمد العصري الشامسي، مدير إدارة المشاريع الهندسية، اهتمام القيادة الشرطية بتوفير الممكنات والتحفيز للمهندسين والمهندسات تقديراً لجهودهم الكبيرة في إنجاز مشروعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي واهتمامهم بمواكبة التطورات العصرية وتطبيق أفضل المعايير العالمية. وفي نهاية، الحفل كرم اللواء الخييلي، المهندسين المتميزين من إدارتي المشاريع الهندسية وطيران شرطة أبوظبي، مشيداً بجهودهم ودورهم الفعال ومثابرتهم في العمل والتميز في دفع مسيرة الأمن والاستقرار.وقدم المهندسون الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على اهتمامها المستمر بتطوير الكوادر البشرية التخصصية في مختلف المجالات، خصوصاً في هندسة الطائرات، عبر عقد الدورات التدريبية والتخصصية داخل وخارج الدولة، بما يعزز من رفع القدرات والإمكانات، ومتابعة المستجدات بمجالات العمل والمعارف الفنية لدى المهندسين.

أبوظبي
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يوم المهندس العالمي
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