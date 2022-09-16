«السلامة الغذائية» تنظم ورشة جاهزية مواجهة الأمراض الحيوانية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ورشة عمل لحدوث خطر بيولوجي بهدف قياس مدى جاهزية وفعالية التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الأوبئة والأمراض الحيوانية والمشتركة في الظروف الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور سعيد البحري العامري مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستعرضت الورشة آليات دعم منظومة الأمن الحيوي التي تشمل: الإنذار المبكر والجاهزية والاستجابة السريعة لاحتواء المخاطر البيولوجية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات المتبعة، ووضع الخطط التحسينية.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهمية الاستمرار في إجراء مثل هذه الورش بصورة دورية لضمان تحديث ومواكبة خطة الاستجابة المحلية للأوبئة والأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية لآليات العمل المشترك والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة بتطبيق متطلبات مبدأ الصحة الواحدة، بالإضافة إلى أهمية التزام مربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بمتطلبات الأمن الحيوي والصحة العامة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة، والاهتمام بصحة الحيوانات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة عند التعامل مع الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها وذلك للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.