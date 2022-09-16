السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«السلامة الغذائية» تنظم ورشة جاهزية مواجهة الأمراض الحيوانية

جانب من الورشة (من المصدر)
17 سبتمبر 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ورشة عمل لحدوث خطر بيولوجي بهدف قياس مدى جاهزية وفعالية التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الأوبئة والأمراض الحيوانية والمشتركة في الظروف الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور سعيد البحري العامري مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واستعرضت الورشة آليات دعم منظومة الأمن الحيوي التي تشمل: الإنذار المبكر والجاهزية والاستجابة السريعة لاحتواء المخاطر البيولوجية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات المتبعة، ووضع الخطط التحسينية.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهمية الاستمرار في إجراء مثل هذه الورش بصورة دورية لضمان تحديث ومواكبة خطة الاستجابة المحلية للأوبئة والأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية لآليات العمل المشترك والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة بتطبيق متطلبات مبدأ الصحة الواحدة، بالإضافة إلى أهمية التزام مربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بمتطلبات الأمن الحيوي والصحة العامة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة، والاهتمام بصحة الحيوانات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة عند التعامل مع الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها وذلك للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
آخر الأخبار
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
سيف بن زايد وخالد بن زايد يتوسطان الحضور عقب إطلاق المبادرة (وام)
الإمارات
سيف بن زايد: هدفنا سعادة أبناء الوطن
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©