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عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة النقل في إسرائيل

عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة النقل في إسرائيل
16 سبتمبر 2022 21:36

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي ميراف ميخائيلي وزيرة النقل وسلامة الطرق في إسرائيل. 
وتم، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل، بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل المستدام وسلامة الطرق.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل لديهما إرادة مشتركة لتعزيز تعاونهما الثنائي في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه عام 2020 حفز البلدين على ترسيخ علاقات متميزة وشراكات مستدامة تدعم جهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة. 
من جانبها، رحبت معالي ميراف ميخائيلي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الثنائي الإماراتي الإسرائيلي في قطاع النقل باعتباره يشكل ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي في البلدين. 

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة عمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعادة محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل وسعادة غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي".

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