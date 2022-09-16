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عبدالله بن زايد يلتقي وزير المالية في إسرائيل

عبدالله بن زايد يلتقي وزير المالية في إسرائيل
16 سبتمبر 2022 21:25

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أفيغدور ليبرمان وزير المالية في إسرائيل. 
جرى، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والمالية والاستثمارية. 
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل منذ التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام نجحتا في ترسيخ نموذج متميز للتعاون الثنائي في عدة مجالات متصلة بدفع مسارات التنمية والتطور في البلدين. 
من جانبه، رحب معالي أفيغدور ليبرمان بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدين أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة القائمة بين البلدين على الصعد كافة. 
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة عمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعادة محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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