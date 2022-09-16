الطقس المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي مضطرب يصبح متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:13 المد الثاني عند الساعة 07:02 والجزر الأول عند الساعة 10:17 الجزرالثاني عند الساعة 00:39.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:39 المد الثاني عند الساعة 03:50 والجزر الأول عند الساعة 07:53 الجزر الثاني عند الساعة 20:32.