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شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة

شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة
16 سبتمبر 2022 15:28

 دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى التركيز أثناء القيادة وتجنب الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة حيث يشكل خطرا على سلامة مستخدمي الطريق وخصوصا عند التقاطعات موضحة أن الانشغال عن الطريق يتسبب في تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ووقوع حوادث مرورية مأساوية.

ولفتت إلى أن العلاقة وثيقة بين درجة تركيز السائقين وقدرة السائق على تفادي المخاطر وأخطاء الآخرين، وتجنب المخاطر التي تعرض حياته وحياة الآخرين للحوادث المرورية.

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وأوضحت أن الانشغال عن الطريق أثناء القيادة، قد يحدث نتيجة استخدام الهاتف المتحرك وعدم الانتباه للطريق باعتبار ذلك من أكثر السلوكيات شيوعا وبشكل كبير لاسيما بعد تطور الهواتف والخدمات والمميزات فيها، من خلال تصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة أو التقاط صور وغيرها من الملهيات بطريقة تفقد السائق الانتباه والحذر من مخاطر الطريق مما يؤدي إلى الانحراف المفاجئ والتسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وأكدت اهتمامها بتنفيذ حملات ومبادرات للتوعية المرورية بكافة اللغات وعبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها منصاتها للتواصل الاجتماعي بهدف رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق إلى جانب استخدام شاشات حافلات النقل العام والسينما ومحطات أدنوك لتوزيع الوقود وغيرها من الوسائل للوصول بالتوعية إلى أكبر شريحة من الجمهور.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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