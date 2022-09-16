بلدية الظفرة تنتهي من مشروع الحديقة الرياضية في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

أنجزت بلدية منطقة الظفرة مشروع حديقة بنمط رياضي على شارع محمد خلف المزروعي في مدينة زايد وذلك تعزيزا لمكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية للعيش واستمرار للجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة لتحسين المظهر العام ونمط وجودة الحياة .

وتضم الحديقة ملعب كرة قدم عشبي وملعب كرة طائرة رملية بالإضافة الى ملعب متعدد الاغراض لممارسة الرياضات المختلفة مع وجود مناطق للجلوس ومعرض للنباتات البرية بجانب وجود ممرات مشاه وممشى الرزاز ومسارات لمستخدمي الدرجات الهوائية بطول 500 متر ومنطقة ألعاب لياقة بدنية و مناطق مخصصة لألعاب الأطفال .

كما تتضمن الحديقة ايضا مجموعة من المرافق العامة بجانب مواقف للسيارات تشتمل على منطقة خدمات للعربات المتنقلة تتسع الى 6 عربات وذلك ضمن مشروع لإنشاء حدائق الأحياء السكنية في منطقة الظفرة بالإضافة لتوفير المتطلبات الأساسية في الحديقة بما يضمن الراحة لمستخدمي الحديقة من الشرائح المختلفة .

وراعت البلدية أعلى معايير الأمن والسلامة والاستدامة والجودة في إنشاء الحدائق بالإضافة إلى تعزيز مستوى الرفاهية لدى المجتمع المحلي وفقاً لتصاميم رُوعي فيها تميز المكونات ومعايير الاستدامة والتنوع والبُعد عن التقليدية لخدمة المجتمع المحلي والزوار.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على إنشاء مجموعة من حدائق الحارات المصغرة بالقرب من المناطق السكنية في مختلف مدن منطقة الظفرة بمدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما وليوا والمرفأ وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية سعيا الى بناء مستقبل مستدام ينعم فيه الجميع بالصحة والأمان والرفاهية .

كما توفر تصاميم الحدائق المصغرة خلط العناصر الصلبة مع الزراعة التجميلية لخلق مستوى عالٍ من الراحة والترفيه، مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم وكبار المواطنين في مداخل ومخارج الحدائق، وتوفير المُتطلبات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

ويأتي تنفيذ مشاريع حدائق الحارات في مختلف مدن الظفرة ضمن استمرار أعمال تطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والمسطحات الخضراء التي تنفذها بلدية منطقة الظفرة على مستوى مدن المنطقة، بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة وجودة الحياة.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة، على استدامة البيئة وسلامتها وذلك من خلال زيادة المسطحات الخضراء وتطوير الحدائق والشواطئ، واستخدام نباتات البيئة المحلية في عمليات التجميل الطبيعي.