حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير عبدالكريم بن سعود
سعود بن راشد المعلا
16 سبتمبر 2022 14:47
بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ببرقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.