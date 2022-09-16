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مركز النقل المتكامل ينجز 3025 موقفا مخصصا للدراجات النارية في إمارة أبوظبي

مركز النقل المتكامل ينجز 3025 موقفا مخصصا للدراجات النارية في إمارة أبوظبي
16 سبتمبر 2022 13:39

أكد مركز النقل المتكامل أن تطوير البنية التحتية الخاصة بمواقف الدراجات النارية وتقديم خدمات ترضي جميع مستخدمي المواقف العامة يأتي ضمن استراتيجيته الرامية لتسهيل حركة تنقل أفراد المجتمع وتوفير خدمات تلبي احتياجات ساكني الإمارة وزوارها وترفع رضا المتعاملين وتحافظ على راحتهم وممتلكاتهم.

كما تسهم تلك المواقف في الحد من الوقوف العشوائي للدراجات النارية وتعزز سلامة المجتمع حيث تم إنجاز عدد 3025 موقفا في إمارة أبوظبي مخصصا للدراجات النارية حتى نهاية الشهر الماضي.

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وطالب مركز النقل المتكامل قائدي الدراجات النارية بالالتزام بأنظمة وتعليمات استخدام المواقف العامة .. مؤكدا أن الدراجات النارية التي توجد في حالة وقوف خاطئ ضمن القطاعات التي تحتوي على مواقف للدراجات ستقع تحت طائلة القانون.

المصدر: وام
مركز النقل المتكامل
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