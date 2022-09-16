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النائب العام لإمارة دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم سانجاي شاه إلى الدانمارك

النائب العام لإمارة دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم سانجاي شاه إلى الدانمارك
16 سبتمبر 2022 13:22

 أكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أنه قام بالطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه - بريطاني الجنسية - والمطلوب للسلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.

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وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الشخص المذكور بناء على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال سعادة النائب العام الطلب إلى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانية تسليمه، وعليه، قام النائب العام لإمارة دبي وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.

المصدر: وام
دبي
عصام عيسى الحميدان
النائب العام بدبي
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