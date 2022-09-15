«الشارقة للإعلام» يناقش سبل تحقيق أهدافه الاستراتيجية

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس في سفاري الشارقة، اجتماع مجلس الشارقة للإعلام. ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس من مسؤولي الجهات الإعلامية المنضوية تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام، مشيداً بجهود الجهات الإعلامية كافة، والإنجازات المستمرة التي تحققها في سبيل الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في إمارة الشارقة، وتعزيز دورها البناء.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بقطاع الإعلام، ومتابعة أداء الجهات الإعلامية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها المجلس، وأبرز المبادرات الجاري العمل على تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الإعلامية كافة.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على مستجدات مشروع البرنامج الوثائقي «سفاري الشارقة»، وهو من إنتاج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

ويتناول البرنامج الوثائقي في عددٍ من الحلقات إنشاء سفاري الشارقة انطلاقاً من الفكرة وحتى تنفيذه بأفضل المرافق والخدمات، واحتوائه على مختلف الحيوانات في موقع مميز نفذ فيه السفاري بطريقة متسلسلة ومتكاملة، لتوفر للحيوانات الظروف الملائمة للتعايش.

وعلى هامش الاجتماع، تجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في أنحاء سفاري الشارقة، مطلعاً على بيئاتها الطبيعية.

وشاهد سموه خلال الجولة مختلف الحيوانات التي تضمها السفاري والمكونات الطبيعية التي تتوافر في السفاري لتهيئة بيئة طبيعية ومثالية للحيوانات والخدمات والمرافق التي تسهل على الزوار الاستمتاع بالسفاري.

رافق سموه، هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وراشد عبدالله العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشهاب أحمد الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وحصة الحمادي، مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أمس، في سفاري الشارقة، ورشة بعنوان إعلام الميتافيرس.

تضمنت الورشة أهم المزايا لعالم الميتافيرس في الإعلام مثل توفير فرص للمسوقين والشركات، وتمكين التعليم والتعلم عن بُعد، وتطوير تطبيقات تكنولوجية، وتوفير فرص عمل جديدة وغيرها. كما تناولت الورشة تأثيرات الميتافيرس على مجالات الإعلان والتسويق وصناعة المحتوى، بالإضافة إلى طرح العديد من التجارب العربية والعالمية في عالم الميتافيرس. وتخللت الورشة تطبيقات عملية لتجربة عالم الميتافيرس في الإعلام من خلال نموذج محاكاة لبرنامج تلفزيوني عبر الميتافيرس.