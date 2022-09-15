صقر غباش ووزير خارجية البرازيل يبحثان علاقات الشراكة الاستراتيجية

برازليا (الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، وزير خارجية البرازيل، في مقر وزارة الخارجية بالبرازيل، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وآفاق تنميتها، في المجالات كافة، خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية البرازيل، بحضور صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل.

وناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر فيها. حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، كل من: الدكتور طارق حميد الطاير رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية عضو المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكل من: الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لقطاع شؤون الرئاسة. وأعرب معالي صقر غباش عن بالغ سعادته بزيارة جمهورية البرازيل، واعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. مؤكداً اهتمام دولة الإمارات بترسيخ جسور الصداقة، وتنمية علاقات التعاون الثنائي.

وأكد معالي كارلوس أفرانسا أن العلاقات القائمة بين البلدين في أفضل مراحلها، وقال نتطلع إلى مزيد من التعاون في شتى المجالات.



بحث التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي باولو جيديس، وزير الاقتصاد البرازيلي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس إلى جمهورية البرازيل، بحضور صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتفعيل أطر التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار معاليه إلى أن البيئة الاستثمارية في الإمارات تمثل اليوم إحدى أهم البيئات الاستثمارية العالمية لما تتمتع به من قوانين تتعلق بحماية المستهلك وضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وحماية حقوق الملكية الصناعية وغيرها. من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات، وأكد أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في كثير من المجالات، وأنها نقطة وصل بين البرازيل والوطن العربي، وكذلك آسيا وأفريقيا.