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سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لرئيس فيجي

رئيس فيجي خلال تسلمه أوراق راشد القمزي (وام)
16 سبتمبر 2022 01:43

فيجي (وام)

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قدم راشد مطر سلطان الصيري القمزي، أوراق اعتماده إلى فخامة راتو ويليامي كاتوننيفير، رئيس جمهورية فيجي، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات في فيجي، وذلك بالمقر الرئاسي بالعاصمة سوفا. ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لفخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية فيجي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.  وأعرب عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى جمهورية فيجي، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات. تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فيجي، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين. 

راشد القمزي
الإمارات
فيجي
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