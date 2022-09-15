تعزيز التعاون الحكومي بين الإمارات وقيرغيزستان

دبي (الاتحاد)

استقبلت حكومة دولة الإمارات وفداً حكومياً من جمهورية قيرغيزستان، ضمن زيارة رسمية للدولة، تم خلالها بحث تعزيز التعاون في مختلف مجالات التطوير والتحديث الحكومي، في إطار مذكرة التعاون والشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين التي وقعها معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي جباروف أقيلبيك اوسينبيكوفيتش، رئيس مجلس الوزراء في قيرغيزستان، في ديسمبر الماضي.

وهدفت زيارة الوفد الحكومي القيرغيزي إلى تعزيز تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة في العمل الحكومي بين البلدين، من خلال التعرف على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في العمل الحكومي، للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية، وتحقيق تنمية مستدامة في منظومة العمل الحكومي في قيرغيزستان، وتم خلالها بحث آخر تطورات اتفاقية التعاون الثنائي والبناء عليها لتوسيع مجالات التعاون، والتعرف على الأفكار التطويرية ونماذج العمل في الإمارات في مختلف القطاعات.

وتشمل مجالات التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان والتي تأتي في إطار «برنامج التبادل المعرفي الحكومي» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، 9 محاور هي: بناء القدرات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والبورصة، والاقتصاد، والمناطق الحرة الاقتصادية، والاقتصاد الإبداعي، والشباب، والتمويل الأخضر، والتمويل الإسلامي.

ترأس الوفد الزائر معالي مراد بك عزيزبكيف رئيس قسم السياسة الخارجية بمكتب رئيس جمهورية قيرغيزستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تسريع العمل لإنجاز المبادرات والمشاريع المشتركة.



مشاركة الخبرات

أكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع مختلف الحكومات والدول، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم الحكومات وتمكينها لتعزيز جاهزيتها للمستقبل والارتقاء بمستوى أدائها بما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع. وقال عبد الله لوتاه: «إن الزيارة تسهم في تعزيز الشراكة الهادفة لتطوير وتحديث العمل الحكومي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من التجارب الناجحة التي طورتها الإمارات في التحديث الحكومي».