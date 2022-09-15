«تريندز» و«الوسيط للخدمات الرقمية» يوقعان اتفاقية تعاون

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة الوسيط للخدمات الرقمية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة. وقد وقَّع المذكرة من جانب «تريندز» محمد السالمي، رئيس قطاع التدريب والتطوير المستمر، فيما وقعها عن جانب الوسيط للخدمات الرقمية أحمد الحمادي، مدير ومؤسس الشركة.

وأكد محمد السالمي، رئيس قطاع التدريب والتطوير المستمر في «تريندز»، أن هذه المذكرة تأتي من منطلق حرص المركز على تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات داخل الإمارات وخارجها، وتوظيف هذه الشراكات في خدمة المعرفة ونشر الثقافة. وأعرب عن تطلع المركز إلى أن تسهم هذه المذكرة في دعم الشباب ومشاريعهم، بما يحقق التنمية المستدامة، مؤكداً أن المركز يرى في الشباب عماد التقدم في المجتمع، ويولي تأهيلهم والعمل على تمكينهم اهتماماً خاصاً.

وأوضح أحمد الحمادي، مدير ومؤسس شركة الوسيط للخدمات الرقمية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع «تريندز» تهدف إلى الاستفادة من تميز المركز وخبراته في مجالات التدريب والبحث العلمي، مؤكداً أن «تريندز» بات منصة عالمية يصبو إلى التعامل معها كل باحث عن التقدم والمعرفة.